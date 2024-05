Lente 2024 op een na natste en warmste

De lente van dit jaar was de op één na natste sinds het begin van de metingen. Gemiddeld over het land viel 254 millimeter neerslag tegenover 157 normaal. Alleen in 1983 was de lente nog natter, meldt Weeronline. In dat jaar viel gemiddeld over het land 282 millimeter.

Maart was iets te droog met 48 millimeter tegen 58 normaal, maar april was recordnat met 93 millimeter. Ook mei was bijzonder nat. Gemiddeld viel er deze maand al 95 millimeter tegen 58 normaal en de komende dagen komt daar nog wat bij. Vooral in het midden en zuiden was het in mei zeer nat. Daar viel meer dan 100 millimeter en op sommige plaatsen komt de hoeveelheid regen in de buurt van de 200 millimeter. In het noordoosten is het een stuk droger, met in Groningen op veel plaatsen minder dan 50 millimeter.