Lekkerste Groente van Nederland Fragment Radio • 19-08-2011 • leestijd 1 minuten • bewaren

Prelude voor de Vegetarische Restaurantweek : de verkiezing van de lekkerste groente. Vroege Vogels en de Vegetariërsbond hebben 62 soorten geselecteerd waaruit gekozen mag worden en u mag op drie daarvan uw stem uitbrengen. Eind september wordt dan de Groente Top 40 bekend gemaakt.

Er is wel bekend wat (in geld uitgedrukt) de meest verkochte groente is. Ziehier die Top 5:

Maar zijn dat ook de lekkerste groenten? Of alleen de meest verkochte - omdat ze gemakkelijk zijn, of goedkoop of kant en klaar, of het hele jaar te koop?