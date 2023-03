Leeuwin uit oorlogsgebied Oekraïne naar opvang in Nederland

Stichting Leeuw, een Nederlands opvangcentrum voor grote katachtigen, haalt leeuwin Zoya op uit Polen. Zoya kwam daar in Zoo Poznan terecht nadat het dier gered was uit het oorlogsgebied in Oekraïne. Naar verwachting arriveert de leeuwin maandagavond in Nederland.

Over een paar weken haalt Stichting Leeuw nog een leeuw en twee tijgers op uit Frankrijk. De dieren hebben in circussen gewerkt, maar leven nu al bijna een jaar in een trailer in Frankrijk. Ze zouden binnenkort gedood worden, maar Stichting Leeuw wil dat voorkomen door de dieren op te halen. De leeuw is 18 jaar oud en de tijgers zijn 13 en 14 jaar oud.