Leeuwen uit Friese opvang uitgezet in Zuid-Afrikaans reservaat

Nikola werd gered uit illegaal privébezit in Montenegro. In februari 2022 vonden lokale autoriteiten hem en namen hem in beslag. Uitgeput en ondervoed werd hij overgebracht naar Felida. Beide dieren zijn het slachtoffer van de illegale handel in wilde dieren. Dat veroorzaakt jaarlijks wereldwijd het lijden van miljoenen wilde dieren, aldus de organisatie.

"De verhuizing van Vasylyna en Nikola naar Lionsrock betekent dat ze eindelijk de kans krijgen om in een groot reservaat te leven, omringd door andere leeuwen", zegt Petra Sleven, directeur van Vier Voeters. "Hoewel het triest is dat ze nooit de kans hebben gekregen om in het wild te worden vrijgelaten vanwege de illegale handel, zijn we blij dat we ze hier een natuurlijker leven kunnen bieden."