Leefgebied haas en konijn in Utrecht beschermd bij werkzaamheden

Hazen, konijnen en kleine marterachtigen als de bunzing, hermelijn en wezel staan nu nog op de 'Lijst vrijgestelde soorten' van de provincie. Dat betekent dat bij activiteiten als bouwen of het rooien van bomen in de leefgebieden van deze soorten geen vergunningen nodig zijn. De provincie brengt daar vanaf 1 september verandering in, omdat de aantallen konijnen, hazen en marterachtigen afnemen.

"Concreet betekent dit dat wie bijvoorbeeld wil bouwen in een omgeving waar hazen, konijnen of kleine marters kunnen voorkomen, eerst moet onderzoeken of de diersoorten hier aanwezig zijn, en of de werkzaamheden invloed hebben op deze dieren", meldt de provincie Utrecht. "Zijn er negatieve effecten op de soorten te verwachten, dan moet een Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit aangevraagd worden." De provincie toetst deze vergunningaanvragen.