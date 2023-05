Laura Boeschoten ontdekt methode om fout hout op te sporen

Illegale houtkap is een groot probleem. De schattingen van illegale houtkap lopen uiteen van zo’n 30 tot 90 procent. Deze handel is erg lucratief en het vervalsen van documenten is een van de meest voorkomende vormen van houtfraude. Maar de Wageningse promovendus Laura Boeschoten gaat daar verandering in brengen. Zij ontdekte een manier om de herkomst van hout te bepalen met behulp van een chemisch profiel.