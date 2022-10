Langs het Miljoenenlijntje keert de boshommel terug

Langs het Miljoenenlijntje mogen wegbermen begroeid raken, worden er groene akkerranden aangelegd en bloeien er het hele jaar rond planten. Deze inspanningen zijn onderdeel van het ‘boshommelproject’, een initiatief in het Geuldal om een bij-vriendelijk landschap te creëren. De hoop is dat zeldzame bijensoorten zoals de boshommel terugkeren naar Nederland.

In 2020 zijn de eerste stappen gezet om het boshommellandschap te realiseren, met meteen resultaat! Al na een jaar werden er vier boshommels waargenomen. De in Nederland zeldzame bijensoort was voor het laatst in 2007 waargenomen in Nederland, maar hier lijkt nu verandering in te komen.