Lange tenen van de roerdomp | Zelf Geschoten

“Deze roerdomp kwam ik tegen toen ik langs een rietkraag fietste,” schrijft filmer Kyano Hollander. “Dit exemplaar voelt zich helemaal thuis in een parkje in Pijnacker.” Als je nietsvermoedend een roerdomp benadert, dan zorgt de vogel ervoor dat hij nauwelijks opvalt tussen het riet door roerloos en kaarsrecht met zijn snavel naar boven te staan, de zogenaamde 'paalhouding'. Dankzij zijn kleurenpatroon lost hij bijna op in zijn omgeving.