Landschapsplan Nederland, tureluurs en alle overige onderwerpen

Overal staan ze. Miljoenen bomen en struiken, die tussen 1946 en 1976 zijn aangeplant in het agrarisch landschap, in het kader van de ruilverkavelingen. Een aantal landschapsarchitecten van Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor dit beplantingsplan. Het is te zien als één samengesteld ‘Landschapsplan Nederland’ dat tegenwoordig het beeld van ons landschap bepaalt. Landschapsarchitect Henk van Blerck heeft onderzoek gedaan naar deze geschiedenis en is er deze week op gepromoveerd.