Landkaartje in de lente | Zelf Geschoten

Dit landkaartje landde vlak voor Hannie Wijers op een stengel. Het patroon op de vleugels is heel mooi te bekijken.

Het landkaartje ziet er in de lente heel anders uit dan in de zomer. De voorjaarsgeneratie, te zien in de video, heeft oranje vleugels met zwarte vlekken en witte lijntjes. Deze vlinders leggen eitjes, waar de zomergeneratie uit voortkomt. Die vlinders hebben zwarte vleugels met een witte band, en soms een paar oranje ribbels. De hoeveelheid warmte en licht die de pop krijgt veroorzaakt het uiterlijke verschil.