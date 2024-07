Landgoed bij Leusden waar wolf zit is afgesloten voor publiek

"We zijn hard bezig om dit gebied zo snel mogelijk af te sluiten", zegt de rentmeester (beheerder) van landgoed Den Treek, dat op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Gelderse Vallei ligt. "We werken van groot naar klein: eerst sluiten we de doorgaande wegen af met hekken en linten, daarna de kleine paadjes. Maar het is meer dan alleen hier en daar een hekje plaatsen. Er moet een mail uit naar de mountainbikers die gebruikmaken van het gebied, parkeerplaatsen moeten dicht. En wat doen we met het ponykamp bij de manege in het gebied?" Rentmeester Wilbert Nijlant heeft boa's van diverse landgoederen ingeschakeld om de handhaving te verzorgen. "Zij staan paraat." Volgens de beheerder kost het afsluiten van het gebied "honderdduizenden euro's". Hij weet niet wie die betaalt.

De gemeente Leusden besloot donderdag dat een deel van Den Treek dicht moet, nadat een eerdere oproep van de provincie Utrecht om het gebied te mijden niet het gewenste effect had. In korte tijd vonden op het landgoed twee incidenten met een wolf plaats. Eerst werd een hondje gebeten en meegenomen. Dinsdag meldde een buitenschoolse opvang dat een meisje in haar zij was gebeten. Ze liep daarbij lichte verwondingen op. Het noodbevel geldt tot 15 augustus, maar kan worden verlengd.

De rentmeester zegt dat hij de gemeente en provincie maandenlang heeft gewezen op de "onveilige situatie" die volgens hem op het landgoed begon te ontstaan. "Dat werd steeds weggewuifd. Maar na twee incidenten is iedereen ineens in paniek en wassen de bestuurders hun handen in onschuld."

Wolf is beschermde diersoort

Bij de provincie Utrecht is begin deze maand een vergunning aangevraagd om een wolf op het landgoed af te schieten. Het doden van deze beschermde diersoort mag alleen onder strenge voorwaarden. "Het gaat dan om een probleemwolf", zegt Nijlant. "Anderen moeten bepalen of daarvan hier sprake is. Ik ben niet tegen de wolf. Maar we moeten ons wel afvragen of de wolf hier hoort, in een druk gebied en een toeristische trekpleister. Zo niet, dan zouden we 'm moeten mogen wegjagen."