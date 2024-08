Landgoed bij Leusden langer dicht voor wolvenwelpen

Het landgoed Den Treek bij Leusden dat sinds 18 juli deels is gesloten omdat er een wolvenpaar met welpen leeft, blijft tot en met 1 september dicht. De afsluiting gold aanvankelijk tot en met 15 augustus, maar de burgemeester van Leusden heeft besloten het verbod op het betreden van het gebied via een noodbevel te verlengen.

In een brief aan de gemeenteraad van Leusden schrijft het college van burgemeester en wethouders dat er door de zomervakantie in de komende weken mogelijk nog veel bezoekers naar Den Treek zouden willen komen. Daarmee zou er een verhoogd risico op confrontaties kunnen zijn door het beschermende gedrag van het wolvenpaar. Het besluit een deel van het landgoed langer dicht te houden is genomen op advies van de Zoogdiervereniging en de provincie Utrecht.