Landen leggen in Bonn basis voor klimaattop eind dit jaar

Tijdens de gesprekken worden geen doorbraken verwacht. Op de klimaattop moeten alle landen het uiteindelijk eens worden over afspraken om de opwarming van de aarde te beperken en alle lidstaten te beschermen tegen klimaatrampen.

Landen bereiden de aankomende twee weken in Bonn de klimaattop COP28 voor. In Duitsland wordt daarmee de basis gelegd voor wederom een belangrijke klimaatconferentie, die eind dit jaar plaatsvindt in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten.

Op de klimaattop in Parijs in 2015 spraken wereldleiders met elkaar af dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot 2 graden en bij voorkeur tot 1,5 graad. De gemiddelde temperatuur is inmiddels al ongeveer 1 graad warmer dan voor de industrialisatie. Toch is al een aantal jaar duidelijk dat landen wereldwijd onvoldoende ingrijpen om te voorkomen dat uiteindelijk de grens van 1,5 graad overschreden wordt.

Rapport Oxfam

Het nieuwe Oxfam rapport wordt vandaag gepubliceerd bij de start van de jaarlijkse VN-klimaatonderhandelingen in Bonn. Hierin wordt onder andere benadrukt dat arme landen veel meer geld nodig hebben om zich voor te bereiden op mogelijke klimaatrampen dan de jaarlijkse 100 miljard euro die nu is afgesproken. Ook moet onder meer een flinke som geld erbij voor kwetsbare landen waarin al schade is ontstaan door klimaatverandering.

Rijke landen hebben beloofd om tussen 2020 en 2025 jaarlijks 100 miljard dollar aan klimaatfinanciering te verstrekken aan arme landen. Dat bedrag is vooralsnog niet gehaald, in 2020 haalden landen bij elkaar 83,3 miljard dollar op. Voor 2026 moet een nieuw bedrag worden vastgesteld. Hoe hoog dat bedrag is, moet de komende jaren nog worden bepaald.

Klimaatmitigatie

Oxfam heeft verschillende rapporten van de Verenigde Naties bij elkaar gevoegd die laten zien hoeveel geld er in 2030 nodig is. "Arme landen hebben tegen die tijd zeker 1100 miljard nodig voor alleen al klimaatmitigatie", zegt klimaatexpert Bertram Zagema van de maatschappelijke organisatie. Bij klimaatmitigatie worden maatregelen genomen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen om de opwarming van de aarde te beperken.

Zeker 100 miljard nodig

Verder hebben arme landen om zich voor te bereiden op klimaatrampen jaarlijks 340 miljard nodig, denkt Oxfam. Voor een schadefonds komt het neer op zeker 400 miljard euro. Zagema erkent dat deze berekening misschien niet doorslaggevend is - er zijn meer manieren om de geldsom te berekenen. Maar de 100 miljard is volgens hem in elk geval zeker onvoldoende.

Bovendien is Oxfam het oneens met de rapportage van klimaatfinanciering. Hierin worden ook leningen meegenomen. Daardoor zou het daadwerkelijke bedrag dat is opgehaald veel lager uitvallen.

Bron: ANP