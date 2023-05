Landelijke scholekstertelling op 6 en 7 mei

Van oudsher is de scholekster vooral een vogel van het boerenland en de kust, maar de laatste tijd is het in toenemende mate een stadsvogel. Ze broeden daar op platte daken. Mogelijk kiest de scholekster voor bebouwd gebied omdat de kans op overleving van de kuikens daar groter is dan aan kust en in het boerenland, maar dat is niet wetenschappelijk onderbouwd. Om meer te weten te komen over de kansen en bedreigingen van de scholekster hebben Vogelbescherming Nederland en Sovon 2023 uitgeroepen tot het Jaar van de Scholekster. Het hele jaar wordt extra onderzoek gedaan naar de scholekster om meer kennis te krijgen over de soort en vooral om de omstandigheden voor scholeksters in Nederland te verbeteren: zowel binnen – als buiten bebouwd gebied. Dat is nodig, want het aantal scholekster dat in Nederland broedt is sinds 1990 met 50% afgenomen. Op www.jaarvandescholekster.nl is meer informatie te vinden over de lopende onderzoeken en lees je hoe je scholeksters kunt helpen.