Landelijke libellentelling

Libellen zijn echte roofdieren. In tuinen zijn ze op zoek naar vliegende insecten zoals muggen, vliegen en zelfs vlinders. Zelf staan ze op het menu vogels, vissen, kikkers, wespen, spinnen en zo nog wat dieren. Heb je een vijver dan heb je kans dat libellen zich ook gaan voortplanten in je tuin. Zoals een van de meest algemene soorten, het lantaarntje.

Libel of juffer?

Links een echte libel en rechts een juffer © Fotograaf: 1968Tj (links) en GvdSchans (rechts)

Libellen worden in twee groepen onderverdeeld: de waterjuffers en de echte libellen. Juffers zijn over het algemeen wat slanker en kleiner. Hun voor- en achtervleugels hebben dezelfde vorm en ze kunnen deze naar achter klappen in rust. Daarom worden ze ook wel de gelijkvleugeligen genoemd. Het lantaarntje, de azuurwaterjuffer en de vuurjuffer zijn bekende waterjuffers, die in veel tuinen voorkomen.



De echte libellen zien er veel robuuster uit en houden hun vleugels altijd horizontaal gestrekt. Het zijn vaak goede en snelle vliegers en de achtervleugel is breder dan de voorvleugel. De blauwe glazenmaker en de platbuik zijn voorbeelden van echte libellen die je in je tuin zou kunnen aantreffen. Nog een verschil: bij juffers staan de twee facetogen uit elkaar en bij de echte libellen raken deze elkaar.

Paardenbijter

Veel voorkomende libellen bij tuinvijvers zijn: gewone pantserjuffer, houtpantserjuffer, lantaarntje, azuurwaterjuffer, variabele waterjuffer, vuurjuffer, kleine roodoogjuffer, blauwe glazenmaker, platbuik, viervlek, bloedrode heidelibel, bruinrode heidelibel en steenrode heidelibel. Ook paardenbijters vliegen vaak door de tuin, hoewel ze zich niet vaak in tuinvijvers voortplanten. In Nederland komen zo’n 64 soorten libellen voor.

Voor- en achteruit

sierlijke witsnuitlibel © tulpmans