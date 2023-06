Landbouwakkoord: laatste updates

Volgens Monsma waren alle partijen die bij het landbouwoverleg betrokken zijn "in afwachting" van wat er nu precies is gebeurd vorige week. "Een beetje uitleg was wel noodzakelijk, maar dat is netjes gedaan", aldus Monsma. Hij vertelt dat de minister, de voorzitter van het overleg en LTO een toelichting hebben gegeven. Verder zijn nog wat conceptstukken nagelezen.

De bijpraatsessie over het landbouwakkoord dinsdagmiddag was vooral bedoeld om opheldering te krijgen, nadat boerenorganisatie LTO vorige week had besloten om het overleg met andere sectoren te schorsen. Dat zegt Douwe Monsma na afloop van de bijeenkomst, die ongeveer een uur duurde. Hij is als vertegenwoordiger bij het landbouwoverleg betrokken namens Biohuis, een organisatie voor bioboeren.

Cruciale stappen

De regering wil tot een breed gedragen landbouwakkoord akkoord komen, om zo boeren mee te krijgen met verduurzamingsstappen die ze anders van bovenop zou moeten opleggen. LTO schortte die gesprekken vorige week woensdag op om verduidelijking op een aantal punten te krijgen. Na nachtelijk overleg met landbouwminister Piet Adema, premier Mark Rutte en andere ministers zei LTO-voorzitter Sjaak van der Tak dat er "cruciale stappen" waren gezet om het overleg voort te zetten.

Gesprek dinsdagavond

De grootste boerenorganisatie van Nederland, die voor het slagen van het landbouwoverleg erg belangrijk is, heeft dinsdagavond verder gepraat met het kabinet. Van der Tak wilde hierbij dat het kabinet bepaalde afspraken dan op papier zou zetten, zodat LTO vervolgens kan beslissen of die stappen genoeg zijn. Inhoudelijk wilden de partijen niets kwijt over die gesprekken, maar het ging onder andere over het maximaal aantal koeien dat per hectare land is toegestaan. Boeren vrezen daarbij dat het in de toekomst moeilijker wordt geld te verdienen.

Onzeker is nog of dinsdagavond daadwerkelijk overeenstemming wordt bereikt tussen het kabinet en LTO. Ingewijden zeggen dat er op verschillende vlakken nog werk verzet moet worden. Ook zou intern bij LTO onenigheid zijn over wat er nu op tafel ligt. Vooral de regio's Noord en Zuid zouden het niet eens zijn met wat er ligt, vooral als het gaat om een maximum aantal koeien per hectare weiland, aldus de ingewijden. Verder is premier Mark Rutte er dinsdagavond niet bij vanwege verplichtingen in het buitenland.

Niet klaar na dinsdag

Adema suggereerde na zijn gesprek met de vier coalitiepartijen ook al dat het langer zal duren dan dinsdag. Hij heeft de partijen dinsdag bijgepraat hoe het proces er "de komende dagen" uit gaat zien, maar wil wel koersen op "duidelijkheid deze week". De inzet is wel om er deze week uit te komen, verklaarde minister De Jonge vooraf aan het overleg. Het is het kabinet "veel waard" om eruit komen, voegde hij toe.

Eerder op de dag werden de coalitiepartijen bijgepraat door Adema. Daarop kwam kritiek van de oppositie. Het is "logisch" om dat te doen, zegt De Jonge. De Kamer moet volgens hem op de hoogte worden gesteld van de uitkomst van de onderhandelingen. "Maar midden in het proces is het prima om de coalitiepartijen even bij te praten. Dat is heel gebruikelijk."

Het overleg over het landbouwakkoord aan de zogeheten hoofdtafel gaat woensdag verder, laat een woordvoerder van het overleg weten. Aan het overleg doen opnieuw vertegenwoordigers namens verschillende sectoren mee. Dat zijn naast de agrarische organisaties ook de provincies, vertegenwoordigers van de supermarkt- en levensmiddelenbranche (CBL en FNLI) en de natuur- en milieuorganisatie LandschappenNL. Op het gesprek van dinsdag volgde een gesprek tot diep in de nacht tussen LTO en een flinke kabinetsdelegatie.

Vorige week was ook al overleg tussen LTO en het "fysieke domein" van het kabinet. Achteraf waren het kabinet en LTO voorzichtig positief. Er zou inmiddels zijn bewogen door het kabinet. Eerder die dag had LTO de gesprekken opgeschort, omdat er volgens de belangenclub te weinig schot in de zaak zat.

Terugtrek van LTO

"Een zeer wijs besluit". Zo noemt de voorman van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) Mark van den Oever de aankondiging van LTO om de stekker uit het overleg over het landbouwakkoord te trekken.

Van den Oever zegt samen met de leden "gigantische druk" te hebben uitgeoefend op LTO om de belangengroep deze kant op te bewegen. "Het landbouwakkoord zou hebben moeten zorgen voor perspectief en herstel van vertrouwen, maar stond in plaats daarvan vol met vooral veel extra regelgeving voor boeren. Dat tekenen was de ondergang geweest voor de sector."

Nu LTO zich heeft teruggetrokken, verwacht Van den Oever dat landbouwminister Piet Adema zal opstappen. Mocht dit niet gebeuren en het kabinet toch zaken bij boeren gaat afdwingen, dan kan hij iets garanderen. "Dat ze de FDF tegen zullen komen op een manier die ze tot nu toe niet hebben gezien."

Reactie Rob Jetten

Klimaatminister Rob Jetten vindt het "teleurstellend" dat LTO is gestopt met het overleg over een landbouwakkoord en dat daarmee de kans op zo'n akkoord behoorlijk is geslonken. Het klimaatdoel voor de boerensector - 5 megaton minder CO2 - blijft staan, benadrukt de bewindsman. Zonder akkoord zal het kabinet misschien eenzijdig moeten ingrijpen, verwacht Jetten.

De agrarische sector is een van de vijf bedrijfstakken die flink moeten vergroenen zodat Nederland genoeg CO2 bespaart. In het najaar moet duidelijk worden welke maatregelen nodig zijn, aldus Jetten. Volgens hem kan een "groot deel" van de klimaatdoelen voor de agrarische sector al worden gehaald met de opkoopregeling bestemd voor boeren die het meeste uitstoten.

Alternatieven

De twee ministers op Landbouw (Piet Adema en stikstofminister Christianne van der Wal) zijn verantwoordelijk voor die CO2-besparing. "Als ze dat niet via een landbouwakkoord bereiken, ga ik met hen in gesprek hoe we dan wel via andere routes die doelen gaan halen. Dan zullen er aanvullende maatregelen door het kabinet worden genomen - als er niet een tweede kans voor dat landbouwakkoord komt", zei Jetten aan het einde van een debat in de Tweede Kamer over maatregelen om de klimaatdoelen te halen.

Reactie coalitiepartijen

De coalitiepartijen VVD en ChristenUnie vinden het teleurstellend dat boerenorganisatie LTO uit het overleg voor een Landbouwakkoord is gestapt. Volgens de oppositie was te verwachten dat het overleg zou mislukken. "VVD baalt ervan dat LTO Nederland van tafel stapt. Uitdagingen op klimaat, natuur en verdienvermogen zijn hiermee niet minder groot", reageert VVD-Kamerlid Thom van Campen. Hij noemt het besluit van LTO "teleurstellend".

Ook Derk Boswijk van regeringspartij CDA vindt het bijzonder jammer dat de lobbyclub opstapt. "Bij elke transitie, ook in de landbouw, is het van groot belang dat de mensen zijn betrokken waar het over gaat. Als CDA geloven we in de kracht van het maatschappelijk middenveld. Het is daarom zeer teleurstellend dat LTO niet verder meepraat over het landbouwakkoord."

Volgens Pieter Grinwis van de ChristenUnie "laat LTO een gouden kans liggen om met een ultieme krachtsinspanning in de ooit befaamde Nederlandse polder samen te zoeken naar oplossingen voor problemen, die niet van gisteren zijn en die morgen niet weg zijn". Hij "betreurt (het) dan ook zeer dat de onderhandelingen over een polderakkoord niet succesvol zijn afgerond".

Reactie oppositiepartijen

Oppositiepartijen zien het heel anders. "Met alleen maar doelen en verplichtingen opleggen zonder garanties op verdienmodel (inkomen), geen garanties op langjarige ondernemerszekerheid, en vee moeten inleveren zonder dat bekend is hoe boer verder kan, vind ik dit logisch", twittert BBB-leider Caroline van der Plas over het vertrek van LTO.

Laura Bromet (GroenLinks) vindt dat het overleg "vanaf het begin een doodlopende weg" was. "Een landbouw in evenwicht met natuur en klimaat vereist een visie van het kabinet en leiderschap. Beide ontbreken. De verliezers blijven de natuur, het klimaat, het water en de boeren zelf." Ze wil snel een debat met het kabinet over het klappen van het overleg.

"Slecht nieuws voor de natuur. Slecht nieuws voor Nederland want zo komen we steeds verder in een economische lockdown. Bouwen van huizen gaat zo ook moeizamer. Slecht nieuws voor de boeren", meent Joris Thijssen van de PvdA. Ernst Boutkan van Volt vindt dat het kabinet nu zelf de touwtjes in handen moet nemen. "Kabinet, regeer en neem nu zelf de moeilijke keuzes die nodig zijn voor een duurzame landbouw."

De PVV en de Groep Van Haga reageren verheugd op de beslissing van LTO.

Reactie Adema

Dat boerenorganisatie LTO Nederland is gestopt met de onderhandelingen over een landbouwakkoord is "een buitengewoon teleurstellend besluit", zegt landbouwminister Piet Adema na overleg met de lobbyclub. Wat het voor het landbouwakkoord precies betekent, moet later deze week blijken. Het akkoord was volgens de minister "bijna klaar".

Adema wilde niet zeggen wat de punten waren waarop het overleg voor LTO (de Land- en Tuinbouworganisatie) is geklapt. "LTO heeft het niet aangedurfd om te springen", concludeerde de bewindsman alleen. Adema heeft er een "rotgevoel" over, en spreekt van een "heel grote gemiste kans". LTO-voorman Sjaak van der Tak zei na afloop dat het vertrouwen er niet was, zonder verder in te gaan waar het specifiek op is geklapt.

Het landbouwakkoord is voor het kabinet belangrijk omdat de boerensector flink moet veranderen de komende jaren. Eerder had Adema gezegd dat een akkoord zonder LTO weinig zin heeft. Woensdag komen de overige partijen aan de 'hoofdtafel' bij elkaar. Dan moet worden gekeken wat het weglopen van LTO betekent.

Alleen al "omdat we toch heel ver waren" zegt Adema flink te balen. Hij benadrukte na het overleg tussen het kabinet en LTO tegenover de pers meerdere keren dat het akkoord bijna af was. Hij sprak van "de laatste punten op de i" en een "95-procents-versie" van de tekst. Hij is ervan "overtuigd" dat dat akkoord perspectief zou kunnen bieden aan de boeren.

Advies Remkes

Dat er een landbouwakkoord moest komen, kwam uit de koker van Johan Remkes. Hij gaf het kabinet advies hoe uit de stikstofcrisis te komen en het landbouwakkoord was daar mede onderdeel van: in het akkoord moest staan hoe het perspectief voor de boeren eruit ziet na alle hervormingen die het kabinet voor ogen heeft. Het was de bedoeling dat in februari er een akkoord zou liggen, maar die deadline werd telkens verzet.

Vervolgstappen

Het kabinet heeft altijd gezegd zelf met wetten en regelgeving te komen als het niet lukt om tot een landbouwakkoord te komen. Daarover gaan de betrokken bewindslieden de komende tijd in gesprek, zeggen onder anderen ministers Adema, Christianne Van der Wal (Natuur en Stikstof) en Rob Jetten (Klimaat).

De Tweede Kamer heeft al aangegeven nog voor het zomerreces een debat te willen over het landbouwakkoord.

Hoofdtafel woensdag

Alle overgebleven partijen aan de 'hoofdtafel' komen woensdag bijeen om te spreken over het landbouwakkoord. Daarbij komt onder meer aan bod wat het opstappen van Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) betekent voor de gesprekken om tot een akkoord te komen voor de agrarische sector over onder meer de klimaatdoelstellingen.

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak is woensdag aanwezig bij de gesprekken en zal tekst en uitleg geven over het besluit van zijn organisatie, zei minister Adema nadat het overleg was geklapt. "Want er valt wel iets uit te leggen."

Adema zei met de hoofdtafel te willen kijken hoe het nu verder moet. Dinsdagavond wilde hij nog niet direct zeggen dat het kabinet nu met eigen wetten en regelgeving komt. Klimaatminister Rob Jetten zei al met Adema en minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) te willen praten wat het kabinet nu kan om alsnog de klimaatdoelen te halen.

Reactie Greenpeace

Dat Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) is opgestapt maakt volgens Greenpeace pijnlijk duidelijk wie de regie in handen had. "Het is treurig nieuws voor het klimaat, de natuur en de boer. Zij hebben geen tijd meer te verliezen, maar kunnen niet verder zonder regie en daadkracht van het kabinet." Volgens de milieuorganisatie zijn "de enige winnaars grote spelers als de Rabobank die nog steeds niet worden verplicht om mee te betalen aan de klimaat- en stikstofcrisis".

Bioboeren

De organisatie voor biologische boeren Biohuis wil met het kabinet blijven praten over de ontwikkeling van biologische landbouw. Maar volgens Douwe Monsma, die namens Biohuis overlegde over een landbouwakkoord, is zo'n breed gedragen akkoord voor de toekomst van boeren moeilijk te bereiken zonder deelname van boerenorganisatie LTO. "Een landbouwakkoord kan niet alleen met Biohuis en ook niet alleen met Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)", zegt Monsma over de belangenvereniging voor jonge boeren.

De biologische boeren vinden het "heel erg jammer" dat het nieuwe landbouwoverleg dinsdag geen akkoord heeft opgeleverd en zelfs tot het opstappen van LTO heeft geleid. Monsma snapt de beslissing van de grootste boerenorganisatie wel. "Er is gewoon te weinig perspectief voor de leden." De voorman van de bioboeren had "echt de hoop dat er vanuit kabinetszijde iets meer ruimte" gecreëerd zou worden. "Het is nu even bijkomen van de schrik. Kijken of er iets te redden is en hoe het ministerie in de wedstrijd zit", legt Monsma uit.

Reactie supermarkten

De supermarktbranche snapt weinig van de redenering van boerenorganisatie LTO om uit het landbouwoverleg te stappen. "Wij hebben juist het tegendeel voor ogen; dat er minder wordt geïmporteerd", zegt directeur Marc Jansen van supermarktkoepel CBL. "Ik vind dat argument niet zo chique", zegt Jansen. "Wij willen meer met Nederlandse boeren en tuinders werken dan we nu doen. Ik kan dit dus ook niet plaatsen. Dit is nooit besproken op deze manier."

Volgens Jansen wordt een landbouwakkoord lastig "als alle boerenpartijen eruit stappen". CBL zegt wel het plan om meer in te zetten op duurzaamheid en een beter verdienmodel voor boeren hoe dan ook te willen uitvoeren. "Dat proces gaat door, met gesprekken met boeren en ngo's zoals de Dierenbescherming."

