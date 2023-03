Land voor biobrandstofgewassen kan miljoenen monden voeden

Oxfam en T&E noemen de klimaatvoordelen van biobrandstof dan ook "twijfelachtig". De CO2 die met biobrandstof bespaard wordt, staat bovendien niet in verhouding tot de hoeveelheid land die daarvoor nodig is, vinden de organisaties. "Als dit land in zijn natuurlijke staat zou worden teruggebracht, zou het ongeveer 65 miljoen ton CO2 uit de atmosfeer kunnen absorberen", aldus Oxfam en T&E. "Dat zou bijna twee keer de officieel gerapporteerde netto CO2-besparing van biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen zijn."