Lagere CO2-uitstoot van industrie door minder productie

Grote industriebedrijven in Nederland hebben de afgelopen jaren meer CO2 uitgestoten per afgeleverd product. Dat de totale CO2-uitstoot in de industrie is uitgesloten, komt daarom vooral omdat er minder geproduceerd wordt en niet door vergroening van de sector. Dat maakt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) bekend.

"Eerder dit jaar voltooiden we het samenbrengen van een recorddaling van de CO2-uitstoot in de industrie en energiesector", zegt directeur-bestuurder Mark Bressers. "De CO2-efficiëntiecijfers die we nu hebben, bevestigen wat we al vermoedende: de daling van de CO2-uitstoot in de industrie komt vooral door de lagere industriële productie en is maar beperkt het gevolg van verbeterde en schonere productiemethoden."