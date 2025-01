Laatste circustijgers van Slowakije gered

De internationale dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS heeft de laatste circustijgers uit Slowakije gered en overgebracht naar haar opvangcentrum voor grote katachtigen in Friesland. De herplaatsing van de tijgers is een mijlpaal in de jarenlange inspanningen van Slowakije om een einde te maken aan het houden van wilde dieren in circussen. Circussen mogen het land niet in als ze grote katachtigen houden of dieren van de verboden lijst van Slowakije. In tegenstelling tot Slowakije staan een paar landen in Europa - zoals Duitsland - nog steeds toe dat circussen grote katachtigen houden. In Nederland geldt al jarenlang een verbod op wilde dieren in het circus.