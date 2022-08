Laagje water voor libellen en kokerjuffers

Waterschap De Dommel pompt een paar centimeter grondwater naar de Reusel, een beek in de buurt van de Belgische grens. Het schap doet dat om de zeer kwetsbare natuur in en om de beek te redden. Er staat geen water meer in de Reusel en dat kan zeldzame soorten als kokerjuffers en libellen fataal worden.

Het gebied van De Dommel is helemaal afhankelijk van regenwater en heeft veel last van de aanhoudende droogte. Het schap is verplicht om kwetsbare natuur die door de droogte zou verdwijnen te redden. "We nemen deze noodmaatregel om blijvende natuurschade te voorkomen. Dat het helpt hebben we in afgelopen droge zomers gezien. Maar het blijft een tijdelijke noodmaatregel en geen structurele oplossing", zegt Martijn Tholen, bestuurder van De Dommel. De waterschappen pleiten al langer voor veranderingen in de waterhuishouding.