Kwart Europese skigebieden komen in sneeuwproblemen

Daarnaast veroorzaakt het gebruik van sneeuwkanonnen milieuschade. Voor de kunstsneeuw wordt veel water gebruikt, en dat is in de Alpen al schaars. Het water wordt over grote afstanden aangevoerd naar kunstmatig aangelegde beken. Het kost veel energie en het leidt tot erosiegevaar.

Klimaatwetenschapper Samuel Morin noemt de situatie waar de skigebieden mee te maken krijgen in de Britse krant "een nicheprobleem in het licht van klimaatverandering". "Maar vanuit het perspectief van de mensen die in de bergen wonen en van de industrie afhankelijk zijn, is het belangrijk om te begrijpen in welke mate klimaatverandering de economie bedreigt", legt hij uit in The Guardian.