Kustbescherming als leefgebied voor talloze zeewieren

Zeewieren zijn geen planten. Ze hebben dan ook geen wortels en kunnen zich dus niet in het zand hechten. Daarom leven ze bijvoorbeeld op stenen dijken. Ze maken zich vast met kleine discusvormige of klauwvormige voetjes en een soort lijm. Van hoog naar laag, steeds dieper het water in, zitten telkens andere soorten.

Zeewieren zijn heel belangrijk voor het ecosysteem in het water. Er leven bijna geen planten in het water, behalve zeegrassen maar daarmee gaat het erg slecht. De wieren zijn als het ware de bomen van het water. Samen met plankton zetten ze zonlicht om in suikers. Daarmee zijn ze zelf een belangrijke voedselbron voor dieren die dat niet zelf kunnen aanmaken. Dat is bijna al het leven in het water. Het is de basis van de voedselketen. Alles heeft onderwater algen en wieren nodig om te leven.