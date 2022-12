Kunstmatig zandstrand bedreigt koraal van Bonaire

Het koraalrif rondom Bonaire wordt al decennia lang verdrukt. Nu is daar een nieuwe bedreiging bijgekomen: het kunstmatige zandstrand van vakantieresort Chogogo. Dit strand is zonder vergunning aangelegd en afgelopen najaar gebeurde waarvoor werd gevreesd. Na zware regenval stroomde veel zand de zee in, die het koraal ter plaatse kan verstikken. In onze studio is Erik Meesters, marien ecoloog van Wageningen Universiteit and Research, die het koraal van het eiland al jaren onderzoekt.