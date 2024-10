Kunstenaar legt het landschap vast in houtsneden + filmpje

“Het landschap verandert snel, maar zelfs in een eindeloze polder kun je bijzondere plekken vinden”, legt de kunstenaar uit. Een voorbeeld van zo’n plek is een grafheuvel die uitkijkt over het Smitseveen in Dwingelderveld. Van zo’n plek legt hij maandenlang een archief van aan, in de vorm van foto’s en schetsen.

“De houtsneden zijn een verdieping op dat archief”, vindt Dijkstra. Laag over laag, kleur over kleur neemt het landschap op papier vorm aan. Twee maanden deed hij over zijn meest recente houtsnede, getiteld The Loss That We Keep, te zien in de bovenstaande video. “Je legt als het ware de ziel van het landschap bloot” vertelt Dijkstra. “Daarvoor hoef je de wereld niet over te reizen, maar moet je gewoon je ogen openzetten”.