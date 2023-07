Kunstenaar Linda Molenaar treedt op als aardhommel

In Deventer zijn de werken van Linda Molenaar te zien tijdens de exposite 'OUT side IN side OUT’. Ook is er een aantal live-performances te zien. Waaronder de performance van een aardhommel, Bombus genaamd. Deze aardhommel zoekt naar pollen met “mandjes” geweven van biologisch roggegras. Een act waarin de verhouding tussen mens en natuur neer wordt gezet. En de problematiek waar de aardhommel tegenwoordig mee te kampen heeft, zoals het gebrek aan voedsel.