Kunnen we in de toekomst praten met dieren?

Volgens Van Toor zou kunstmatige intelligentie kunnen helpen om dieren in de toekomst beter te begrijpen en dat kan ervoor zorgen dat we ook beter met ze om leren gaan en beter gaan beschermen. Omdat we beter snappen wanneer dieren stress, angst en ongemak ondervinden. Zo zou je met AI in de toekomst bewijs kunnen leveren van het leed van bijvoorbeeld varkens en koeien in de intensieve veehouderij, aldus Van Toor. En kunnen bijvoorbeeld dierenartsen beter ‘horen’ waar dieren pijn hebben.

In mei kon je in Vroege Vogels een gesprek horen met Marjolein de Rooij van de Vakbond voor Dieren. Zij is een groot onderzoek gestart naar kippentaal. Wanneer is een kip gelukkig? En aan welke voorwaarden moet haar leven dan voldoen? De Rooij wil een soort ‘geluksmeter’ voor kippen ontwikkelen. Deze meter moet worden opgehangen in kippenstallen om daar de geluiden van gelukkige kippen op te kunnen vangen. "We kijken nu wel naar het welzijn van kippen maar dan kijken we eigenlijk alleen naar signalen die erop wijzen dat de kip het niet naar haar zin heeft. Zo wordt er gekeken naar verwondingen zoals pikwonden. Maar, we kijken nooit naar de uitingen van geluk van een kip. En ik vind dat je ook daarnaar moet kijken, naar wat een kip gelukkig maakt", aldus Marjolein de Rooij.