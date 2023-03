'Kuipers moet concreter zijn over wegwerpmateriaal in de zorg'

Minister Kuipers heeft aangegeven dat duurzaamheid onderdeel wordt van het zorgbeleid. "Klinkt goed, maar we zien er concreet nog niet veel van terug", aldus Maria van der Heijden, Directeur-bestuurder, MVO Nederland. Zo zijn de afspraken in de Green Deal niet bindend. En in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport voor 2023 staat slechts één zin over verduurzaming. Terwijl er qua duurzaamheid nog enorme winst te behalen valt in de zorg.