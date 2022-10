Kuikens van de wilde eend Nu in de natuur • 21-05-2021 • leestijd 1 minuten • 368 keer bekeken • bewaren

Wilde eend © Wilde eend in het slib, foto: nitahoek

Wie kent de wilde eend niet? Deze eend vind je in meertjes, sloten en grachten. De man is veel kleurrijker dan de vrouw. Hij heeft een groene kop, maar de vrouw is bijna volledig bruin. Zij moet een goede schutkleur hebben als ze broedt. Op het moment kun je misschien wel een paar kuikens in de sloot vinden, die hun moeder achtervolgen.

Vrouwonvriendelijke eend