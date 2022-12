Kruisspin bereidt maaltijd voor | Zelf Geschoten

Voorzichtig kruipt mannetje kruisspin dichterbij. Hij wil paren met het enorme vrouwtje en dat lijkt te lukken Maar dan pats... het mannetje wordt razendsnel ingepakt en meegenomen. "De grootte van het kruisspinvrouwtje in mijn achtertuin viel me op. Toen ik dichterbij keek, bleek er een mannetje aan de rand van het web te zitten. Ik had al zo'n vermoeden dat het mannetje uiteindelijk gepakt zou worden"' schrijft Antoine Deleij.

Volgens onderzoeker Peter J. van Helsdingen is dit een unieke opname! "Het is wel een mannetje dat probeert te paren, maar het is geen volwassen dier, hij heeft geen verdikte palpen met het forse secundaire paringsapparaat waarmee een mannetje het sperma kan overbrengen naar het vrouwtje", schrijft van Helsdingen. "Elke keer maakt hij wel de beweging naar voren en mikt hij met zijn palp op het geslachtsorgaan van het vrouwtje, maar omdat de palp niet ontwikkeld is kan hij die niet aansluiten op haar geslachtsorgaan. Dat gaat het vrouwtje vervelen en dan slaat het gedrag om en kiest zij voor prooi inspinnen en als voedsel gebruiken."Dit jonge mannetje had dus beter even kunnen wachten voordat hij een poging deed om te paren.