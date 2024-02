Kruidenrijke grasland minder maaien beter voor vogels en insecten

Weidevogels en insecten gedijen op graspercelen met veel kruiden, die weinig worden gemaaid. Dit zogeheten extensieve kruidenrijke grasland is onmisbaar voor het herstellen en het behoud van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. Dat concluderen onderzoekers van twee instituten van de Wageningen Universiteit, de Vlinderstichting en het Louis Bolk Instituut, die sinds 2021 onderzoek hebben gedaan naar weilanden in het landelijk gebied. Beleidsmakers en boeren wilden graag weten wat de meerwaarde van kruidenrijk land is boven het gebruikelijke gras.

De biodiversiteit in het landelijk gebied is zoals bekend afgenomen. Er wordt veel verwacht van het inzaaien van grasmengsels met meer kruiden. Daarom is op 36 percelen in de Achterhoek onderzoek gedaan met verschillende grasmengsels. Elke soort grasland blijkt geschikt te zijn als veevoer. Ook was volgens de onderzoekers de bodemkwaliteit overal goed.