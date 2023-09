Kritiek in politiek na uitzetten 'illegale' vrouwtjesotter in Biesbosch

De BBB, SGP en JA21 in de Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben kritische vragen gesteld over de vrouwtjesotter die mogelijk op illegale wijze is uitgezet in de Biesbosch. Volgens de drie partijen, die samen veertien zetels hebben in de Staten, is de natuurbeschermingswet overtreden. Ze vragen het college om opheldering.

Begin dit jaar werd voor het eerst sinds 1960 weer een otter gesignaleerd in Nationaal Park De Biesbosch. Het mannetje wist zelf de weg te vinden naar het natuurgebied dat in de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant ligt. Het wachten was daarna op een vrouwtje. Een natuurorganisatie besloot een handje te helpen en zette voor de zomer een vrouwtjesotter uit. Dat dier was vlak de geboorte aangetroffen in een gracht in Zwolle. Een wildopvangcentrum in Friesland bracht de babyotter met de fles groot en liet het daarna uitzetten in de Biesbosch, iets wat recentelijk naar buiten kwam.