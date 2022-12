Krioelende vissen op een kluitje | Weetje

Het merendeel van de kleinere zoetwatervissen in Nederland is afhankelijk van waterplanten. Hierin houden ze zich schuil, eten ze de planten of zoeken er beschutting tegen predatoren. Zoals bijvoorbeeld jonge blankvoorns die er dekking zoeken voor de snoek. In de winter zijn echter de meeste waterplanten afgestorven. Als vis ben je dan je favoriete plekje kwijt en pas je een andere overlevingsstrategie toe. Ze komen in groten getale samen in zogenoemde winteraggregaties.