Krimpenerwaard eist actie tegen exotische rivierkreeften

Exotische rivierkreeften zijn in Nederlands water terechtgekomen doordat mensen hun aquarium in een sloot hebben geleegd. De rivierkreeften graven gangen en holen, waardoor grond langs het water instabiel wordt en kan verzakken. De beesten planten zich heel snel voort en vreten in korte tijd hele sloten kaal. Volgens de briefschrijvers is de hoeveelheid waterplanten in de Krimpenerwaard sterk afgenomen en wordt de biodiversiteit in het water bedreigd.