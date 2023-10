Krijgt schadelijke termiet voet aan de grond in Nederland?

Voor het eerst zijn op verschillende plekken in Nederland termietenkolonies aangetroffen. Het is de nachtmerrie voor de huizenbezitter want deze Amerikaanse grondtermieten kunnen in een mum van tijd een huis bijna onbewoonbaar maken. En precies dat is gebeurd in Zuid-Holland waar twee huizen flink zijn aangetast door een kolonie. De kakkerlakachtige insecten zijn berucht omdat ze dol zijn op hout, maar gek genoeg zijn ze ook gewoon te kopen via internet. De grote vraag is nu of deze schadelijke termieten zich over Nederland gaan verspreiden.

Naast een van de aangetaste huizen staat een kassencomplex, met daarin tropische planten en dieren. Volgens mieren-expert Jinze Noordijk van Naturalis zijn de Amerikaanse grondtermieten hoogstwaarschijnlijk aangevoerd met planten uit Amerika. Inmiddels hebben de dieren allerlei hout aangetast, van constructiehout tot woningdelen en buiten aanwezige boomstobben. Volgens de bewoners van de bewuste huizen is deze termietenkolonie al zeker tien jaar volop in ontwikkeling. Naar verluid zijn er ook al bruidsvluchten geweest, waarbij gevleugelde dieren de lucht in gaan, paren en op een andere plek een nieuwe kolonie kunnen beginnen. Volgens Noordijk zijn er op twee andere plekken in Nederland ook termietenkolonies aangetroffen. Waarschijnlijk zijn deze dieren ook meegelift met tropische planten.

Termietengangen in hout © Jittebug Ento Art

Miljoenen

Termieten zijn dus geen mieren, maar kakkerlak-achtigen. Je kunt ze in drie groepen opdelen, de ondergrondse-, de drooghout- en de nathouttermieten. Een kolonie bestaat uit werkers, soldaten, zogenaamde geslachtsdieren, een koning en een koningin. Kolonies van ondergrondse termieten kunnen enorm groot worden, tot wel enkele miljoenen exemplaren. De dieren voeden zich met plantaardig cellulose. Werkers kunnen gangen door hout knagen, waarbij de buitenste laag intact blijft. Van buitenaf is het dan lastig te zien of het hout daadwerkelijk is aangetast.

Amerikaanse grondtermiet op hout © Jittebug Ento Art

Termietenverzekering

Krijgt deze schadelijke termieten nu vaste voet aan de grond in Nederland? Dat is de vraag. In de Verenigde Staten zorgt de Amerikaanse grondtermiet al jaren voor veel schade aan huizen. Sterker nog, er bestaat zelfs een speciale termietenverzekering. Ook in Frankrijk wordt deze termietensoort steeds algemener met alle gevolgen van dien. Ook daar bestaan speciale termietenverzekeringen, en ook voorschriften voor termietresistent hout in de bouw.

Te koop