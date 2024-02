Krijgt de wolf binnenkort een minder beschermde status?

De Europese Commissie stemt eind maart over het verlagen van de beschermde status van de Wolf. Natuurorganisaties roepen op om tegen het voorstel te stemmen. Of Nederland dat gaat doen, is nog niet bekend.

Er is geen "enkel wetenschappelijk bewijs" dat de aanpassing van de status van de wolf rechtvaardigt. Dat schrijven Natuurorganisaties waaronder WWF, Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederaties en Vogelbescherming Nederland in een brief aan demissionair minister Christianne van der Wal (Stikstof). In 2006, 2018 en 2022 is besloten om de status niet aan te passen door gebrek aan dat wetenschappelijk bewijs.