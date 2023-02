Kraggestaartjesmos in de Weerribben-Wieden

Het mos wordt in de wetenschap aangeduid als Philonotis marchica. De naam 'kraggestaartjesmos' komt van het woord kragge. Dit is een overkoepeling voor alle vormen van drijvende dichtbegroeide groene planten en mos materiaal. Wanneer je de plukjes onder een vergrootglas plaatst, zie een rode bruine stengel met lichtgroene bladeren. De stengels staan uit elkaar gespreid en lijken een beetje op klein tandenragertje.

Afgelopen najaar werd er een bijzondere ontdekking gedaan in natuurgebied de Weerribben-Wieden: een zeer zeldzaam mos bleek enorme groeiplaatsen te hebben. We stappen in een bootje met Floris van Rhijn, ecoloog bij Van der Goes en Groot. Hij ontdekte het mos en laat het ons zien.

Broedknoppen

Wanneer de seizoenen veranderen, gaan de kraggestaartmossen hierin mee. Ze veranderen van felgroen in de zomer en herfst, naar wat bruiner in de winter en lente. Op het eind van het steeltje, zie je witte pluisjes, dat zijn de broedknoppen. Daarmee verspreidt het mos zich zonder sporen. Dit gebeurt via het water. Het mos laat de mini plantjes los, die vervolgens op het water verder het gebied in drijven.

© Foto: Harm08

Zeer zeldzame zoden

Kraggestaartjesmos is in Nederland wel bekend, maar dit zijn meestal hele kleine populaties. Na de ontdekking van Floris en Thijs, bleek het dat de Wieden meerdere oevers hebben die vol staan met het zeldzame mos. Het zijn soms bollen ter grootte van een voetbal. Een grote groep van die bollen bij elkaar wordt een zode genoemd. Wanneer je veel van deze zoden in een gebied aantreft, is dit een indicatie van een goede waterkwaliteit. Volgens van Rhijn is het kraggestaartjesmos een voorbeeld wat aantoont dat een gebied geschikt raakt voor kritische soorten. Een goed teken dus.

Hoe nu verder?

van Rhijn weet nog niet hoe het mos zich in de toekomst zal gaan ontwikkelen. Wel is er op dit moment sprake van een grote gezonde populatie en een gunstige groeiplaats. Kijk dus vooral goed langs de oevers want je kunt het felgroene mos makkelijk zien!