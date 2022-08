Kraanvogels steken over | Zelf Geschoten

Gijs Tjeerdsma schrijft: "Ik denk dat dit min of meer unieke beelden voor Nederland zijn wat betreft kraanvogels. Ik volg dit gezin al vanaf eind maart. Meestal zijn kraanvogels moeilijk te benaderen, echter heeft dit stel op 400 meter van de openbare weg gebroed en sinds de geboorte van de jonkies komen ze bijna dagelijks langs de weg lopen. Sinds een paar dagen steken ze regelmatig de weg over, ook al staan er meerdere mensen te kijken."

Na eeuwen van afwezigheid kwam de kraanvogel in 2001 terug naar Nederland als broedvogel. De kraanvogel is een beschermde inheemse diersoort. De vogel broedt in uitgestrekte moerasbossen en in hoogvenen.