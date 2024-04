Kraanmachinist maakt in z’n vrije tijd natuurfilms

Als kraanmachinist in de Rotterdamse Waalhaven ziet hij op 23 meter hoogte wel eens een scholekster en visdiefjes voorbijvliegen of een zwemmende zeehond in het water, maar voor het maken van natuurfilmpjes voor de Vroege Vogels-rubriek ‘Zelf Geschoten’ trekt hij in z’n vrije tijd de échte natuur in. Renzo van den Akker uit Rhoon is een van de vaste inzenders van filmpjes voor deze rubriek. “M’n beelden wil ik graag delen, want de natuur is prachtig en je hoeft vaak niet ver te zoeken.”