Kraamkamer van de zeekat blijft onbeschermd plus filmpje

Nadat deze paring heeft plaatsgevonden zet de sepia haar eitjes af. Het probleem is dat ze dit nogal graag op fuiken doen. In de Oosterschelde wordt tijdens de paartijd gevist op kreeft. Wanneer deze fuiken omhooggehaald worden, komen de eieren los en sterven deze vervolgens af. Hierdoor zien duikers en andere natuurliefhebbers steeds minder sepia's. "Wanneer je vroeger het water in ging zag je er honderden. Nu heb je geluk als je er een tegen komt." stelt Joop. Felice vindt het contrast belastend; "Hier achter zie je een groot beschermd gebied voor de vogels en terecht. maar waarom krijgt het zeeleven niet die bescherming?"

Om te kijken of we een glimp konden opvangen van de zeekat en zijn dans, gingen we met Joop het water in. Felice kon in verband met haar gezondheid niet mee met duiken, maar bleef samen met verslaggever Pleun Aarts aan wal.