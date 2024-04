Kraai daagt haas uit

In het weiland achter zijn huis ziet natuurfilmer Gerhard Jeltes wel vaker hazen. Toch was deze interactie met een kraai een primeur. "Tot vier keer toe kwam de kraai dichterbij", zegt hij. "Hij bleef de haas maar uitdagen."

Waarom de kraai de haas lastigvalt, is niet helemaal duidelijk. Kraaien komen wel eens op de kleintjes af. De jongen, die volledig behaard op de wereld komen, verlaten het open nest al na enkele dagen. De moeder verdeelt haar jongen voor de veiligheid onder in individuele legers, kleine groepjes. In de nacht keren ze terug om gezoogd te worden door de moeder. Al na een maand gaan ze hun eigen weg. Of de kraai hier op jongen afkomt, is niet duidelijk.