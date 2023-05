Korstmossen verdwijnen uit agrarisch gebied

Korstmossen groeien vooral op bomen. Ze zijn een samenlevingsvorm van algen met een schimmel. Korstmossen reageren heel snel op veranderingen in de luchtkwaliteit en zijn daarom een goede graadmeter. In de laatste twintig jaar is het effect van ammoniak, een verbinding van waterstof en stikstof, flink toegenomen volgens de onderzoekers, ook in natuurgebieden. Ammoniak in de lucht wordt voornamelijk veroorzaakt door mest van vee, maar ook door verkeer en industrie.