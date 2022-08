Koninklijke Hondenbescherming roept op voor veiligere losloopgebieden

Het is met veel losloopgebieden in Nederland bedroevend gesteld. Dat blijkt uit de honderden inzendingen die de Koninklijke Hondenbescherming deze zomer ontving na een oproep om foto’s in te sturen. “Ze zijn gevaarlijk, zowel voor de hond als de omgeving. Het vraagt om ongelukken. We roepen daarom op Wereld Hondendag (26 augustus), alle gemeenten op om hier snel goed naar te kijken,” zegt directeur Daphne Groenendijk.

Regelmatig ontvangt de Hondenbescherming klachten over onveilige uitlaat- of losloopgebieden voor honden. Zowel van hondenliefhebbers, als van mensen die last hebben van de honden. “We zien dat in de weinige veilige losloopgebieden inmiddels een overbevolking plaatsvindt van mensen die allemaal juist daar hun hond willen uitlaten. Dat leidt tot stress bij honden en baasjes, waardoor ongelukken gebeuren. Ook is er veel ergernis bij mensen zonder honden die daar komen voor de rust of voor recreatie en last hebben van de loslopende honden.”