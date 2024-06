Koningspaar bespreekt klimaatverandering met jongeren in Albany

Met scholieren en studenten spreekt het paar over klimaatverandering en hun visie hierop. Ook vertellen de jongeren wat het belang is van een gezamenlijke aanpak van klimaatverandering. De dag wordt afgesloten met een netwerkbijeenkomst met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de culturele sector.

Het bezoek aan Albany is onderdeel van het vierdaagse werkbezoek aan de Amerikaanse staten Georgia en New York. Eerder was het stel al in de steden Atlanta en Savannah, donderdag staat de stad New York op de planning.