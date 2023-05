Koninginnenpage is dol op vlinderstruiken | Zelf Geschoten

De rups van de koninginnenpage is net als de vlinder een opvallende en kleurrijke verschijning. Het beestje kent twee generaties, van half mei tot half juni en van half augustus tot eind september. De tweede generatie rupsen overwintert als gordelpop en pas de zomer erna kruipt er een page uit. In onderstaande fotoserie is de verpopping van een 'koningin' fraai en stapsgewijs in beeld gebracht door fotograaf fekkeweg.