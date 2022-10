Koniks en galloways als natuurbeheerders

Na de herinrichting kwamen er vrijwel direct grote grazers in de Blauwe Kamer te leven. Om het gebied te onderhouden met hun graasgedrag, maar ook voor meer structuur en dynamiek in de natuur. Ze bepalen waar wat groeit. Zo’n zestig konikpaarden en evenveel gallowayrunderen lopen er nu rond. Frans Schut van Utrechts Landschap houdt de kuddes al jaren in de gaten.

Niet alleen het grazen ook hun gedrag bepaalt landschap. Hoe de dieren met elkaar omgaan, zorgen ook voor veranderingen in de natuur. Oude stieren zonderen zich af in een hoekje. Daar is de graasdruk minder hoog dan waar de kudde bij elkaar staat. Stieren die indruk willen maken, graven een kuil. Die is weer waardevol voor bijen.