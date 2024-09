Konikpaarden weggehaald van Oostvaardersveld door gevaarlijke plant

De natuurorganisatie wilde eigenlijk de grote klis van het Oostvaardersveld halen en de paarden daar houden, maar de plant blijkt zo talrijk aanwezig dat dat geen optie was. "Na een grondige inventarisatie blijkt dat er zo veel grote klis in het Oostvaardersveld staat, naar schatting tussen de 500.000 tot een miljoen exemplaren, dat het op korte termijn onmogelijk is om de plant weg te maaien of uit te steken." Het Lauwersmeer is slechts een tijdelijk onderkomen voor de dieren. Staatsbosbeheer zoekt naar een ander geschikt natuurgebied in binnen- of buitenland.