Konikpaarden mogen niet grazen bij Oostvaardersplassen vanwege plant

De Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer (Stamina) had de zaak aangespannen. De stichting had Staatsbosbeheer eerder gevraagd om op te treden om de paarden uit het gebied te houden. Die organisatie weigerde dat. Het ministerie van Landbouw krijgt daarom nu de opdracht "handhavend op te treden" tegen Staatsbosbeheer. Het Oostvaardersveld is niet geschikt om de konikpaarden te weiden. Dat Staatsbosbeheer dat toch doet, is in strijd met de wet, aldus het CBb.