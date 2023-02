Konik graast in de Oostvaardersplassen Fragment TV • 09-09-2021 • leestijd 2 minuten • 303 keer bekeken • bewaren

Het konikpaard is de belangrijkste grazer van het gebied. Door zijn manier van grazen maakt hij het gras echt kort. De paarden zijn georganiseerd in een vaste structuur: een hoofdkudde, een groep jonge dieren en alleen-levende hengsten. Een haremgroep bestaat altijd uit een groep oudere merries met hun veulentjes met een of meerdere leidhengsten.



De baas in de kudde is de leidhengst. Hij verdedigt de kudde tegen vijanden zoals roofdieren of andere hengsten. Om te voorkomen dat merries afdwalen, drijft de hengst regelmatig de kudde bij elkaar. Binnen een kudde kunnen verschillende hengsten elkaar uitdagen, maar het zijn de vrouwen die bepalen of ze de nieuwe leidhengst willen hebben.

Waar gaat de kudde heen?

De merries hebben een strenge rangorde. De oudste staat vaak aan de top. Zij heeft veel meegemaakt en kent het gebied vaak goed. Zij bepaalt altijd waar de kudde naartoe gaat. De kuddes zijn niet zo heel groot: meestal rond de tien merries. Jonge hengsten worden na anderhalf jaar weggejaagd door de hengst. Bij de merries dat anders; jonge merries blijven soms in de kudde leven, soms vertrekken ze uit zichzelf naar een andere kudde of lopen ze een tijdje alleen.