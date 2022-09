Komt er een waarschuwing bij vlees- en vliegreclames?

16 sep. 2022 - 13:12

Zelf erger ik me aan alle reclames. Dus graag alle reclames verbieden. Vleesreclames verbieden, waarom? Mensen zijn omnivoren, dus vlees op zijn tijd hoort daarbij. Koeien hebben 2 super eigenschappen: 1. Ze zetten waardeloos gras (dat groeit toevallig al milenia lang in Nederland) om in melk. 2. Ze zetten waardeloos gra om in vlees. Dit heeft met zin doordrijven te maken, niet met verstandige beslissingen.