Komende zomer waarschijnlijk heel 'muggenrijk'

De lente met hoge temperaturen en veel regen is "optimaal" voor de ontwikkeling van muggen. Dat meldt de website Nature Today. Broedplaatsen zoals bloempotten, emmers, dakgoten, gieters en regentonnen kregen niet de kans om droog te vallen waardoor de larven in het water hun hele ontwikkeling konden voltooien. De eerste lichting muggen is volgens de website zo'n anderhalve week geleden tevoorschijn gekomen. Als echte droogte de komende tijd uitblijft, wordt het waarschijnlijk een "muggenrijke" zomer.